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Участники международной научной конференции по борьбе с исламофобией приняли коммюнике

Общество Материалы 9 марта 2024 17:20 (UTC +04:00)
Участники международной научной конференции по борьбе с исламофобией приняли коммюнике

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Участники международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку, приняли коммюнике.

Как сообщает Trend, текст коммюнике зачитал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

В документе отражены итоги двухдневной конференции, темы обсуждений и другие вопросы.

Согласно коммюнике, участники поддерживают мнение о том, что проблемы в контексте исламофобии в Европе расширяются.

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