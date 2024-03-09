Участники международной научной конференции по борьбе с исламофобией приняли коммюнике

БАКУ /Trend/ - Участники международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку, приняли коммюнике.

Как сообщает Trend, текст коммюнике зачитал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

В документе отражены итоги двухдневной конференции, темы обсуждений и другие вопросы.

Согласно коммюнике, участники поддерживают мнение о том, что проблемы в контексте исламофобии в Европе расширяются.

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