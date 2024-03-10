Сегодня в Азербайджане пройдут выпускные экзамены

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проводит выпускной экзамен по уровню полного (11-летнего) среднего образования в Наримановском, Сабунчинском, Хазарском, Сабаильском, Насиминском, Низаминском районах города Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире, Самухском, Дашкесанском, Агстафинском, Газахском, Товузском, Сабирабадском, Саатлинском, Имишлинском, Гёйчайском, Агдашском, Шамахинском, Гобустанском, Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Билясуварском, Агджабединском, Бейлаганском, Физулинском (в том числе в школе №1 им. Улугбека), Агдамском, Зангиланском (полная средняя школа села Агалы), Лачинском (городская полная средняя школа №2 и средняя школа села Забух), Гахском, Балакенском, Загатальском, Губинском, Хызинском, Гусарском районах, а также в специальных общеобразовательных учреждениях города Баку (школы-интернаты, школы в пенитенциарных учреждениях), в школах с преподаванием на грузинском языке.

Как сообщает Trend со ссылкой ГЭЦ, экзамен начнется в 11:00, за 15 минут до начала - в 10:45 пропускной режим будет завершен, и прибывшие после этого участники не будут допущены к экзаменам.

Учащиеся должны иметь при себе, придя на экзамен, следующие документы:

- пропускной лист на экзамен;

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).