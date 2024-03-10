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Кубок мира FIG в Баку: два победителя в упражнениях на гимнастическом коне

Общество Материалы 10 марта 2024 14:01 (UTC +04:00)
Кубок мира FIG в Баку: два победителя в упражнениях на гимнастическом коне

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Гимнасты Чин Кай Ли (Китайский Тайбэй) и Стивен Недорошик (США) поделили первое место в упражнениях на гимнастическом коне на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает в воскресенье Trend. Оба спортсмена показали результат 15.400 балла.

Бронзовую медаль завоевал Юй-Чан Шиао, представляющий Китайский Тайбэй, его выступление судьи оценили на 15.300 балла.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

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