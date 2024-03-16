БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy", сообщает в субботу Trend.

Турнир проходит по трем возрастным категориям - "пре-юниоры", "юниоры", а также среди взрослых гимнастов.

В второй день турнира проходят квалификационные соревнования - представители мужской спортивной гимнастики представят упражнения на гимнастическом коне, перекладине, а также опорный прыжок, представительницы женской спортивной гимнастики – вольные упражнения и упражнения на бревне.

Сегодня по итогам выступлений гимнастов в двух квалификациях определятся победители и призеры в многоборье и в командном зачете.

Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях принимают участие около 90 спортсменов, представляющих Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию.

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