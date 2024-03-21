Опыт участия в чемпионате Азербайджана придаст уверенности на следующих соревнованиях – юная гимнастка

БАКУ /Trend/ - Опыт участия в 29-м чемпионате Азербайджана по художественной гимнастике придаст мне уверенности на следующих соревнованиях.

Об этом в четверг сказала Trend участница 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" София Мамедова.

"Я упорно готовилась к чемпионату, много тренировалась. Соревнования дают новый опыт, развитие, возможность повысить свои навыки. На чемпионате выступают сильные гимнастки, конкуренция большая. В начале апреля я приму участие в международном турнире в Словении, а в конце апреля - в Сербии. Чемпионат Азербайджана - хорошая возможность проверить свои силы", - сказала юная спортсменка.

София Мамедова рассказала, что сегодня представила на суд арбитров упражнения с мячом и булавами, а завтра выступит с лентой и обручем.

"Считаю, у меня хорошие и сильные упражнения. Увереннее всего себя ощущаю в упражнении с обручем", - подчеркнула гимнастка.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 марта проходят соревнования 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие воспитанницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр", Олимпийского спортивного клуба города Гянджа, Центра культуры "Зиря" и Олимпийского спортивного комплекса в Сумгайыте.

Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит в возрастных категориях "пре-юниорки" (2011 года рождения), "юниорки" (2009-2010 годов рождения) и "взрослые" (2008 года рождения и старше).

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