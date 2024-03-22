Довольна своим выступлением на соревнованиях – участница 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - 29-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит в дружеской и комфортной обстановке.

Об этом в пятницу сказала Trend участница 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике, воспитанница Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике Аян Насирова.

"Довольна своим выступлением на соревнованиях. Выражаю глубокую признательность своим хореографам, тренерам за то, что направляют меня, мотивируют. Моя мечта - стать чемпионкой мира. Но чтобы был высокий результат, нужно много работать. Тренеры помогают, развивают наши спортивные возможности и навыки, но мы и сами должны стараться, много трудиться", - сказала юная спортсменка.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 марта проходят соревнования 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие воспитанницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр", Олимпийского спортивного клуба города Гянджа, Центра культуры "Зиря" и Олимпийского спортивного комплекса в Сумгайыте.

Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит в возрастных категориях "пре-юниорки" (2011 года рождения), "юниорки" (2009-2010 годов рождения) и "взрослые" (2008 года рождения и старше).

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