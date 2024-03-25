Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала лицензию на Олимпийские игры

БАКУ /Trend/ - Член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте – гимнастка Сельджан Махсудова завоевала лицензию на Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Отметим, что это первая лицензия, завоеванная в прыжках на батуте в истории азербайджанской гимнастики.

Таким образом, в гимнастике у Азербайджана уже две лицензии.

Напомним, что в прошлом году член сборной Азербайджана по художественной гимнастике Зохра Агамирова завоевала лицензию на Олимпийские игры 2024 года.

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