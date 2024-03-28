Ряд улиц в Кахраманмараше названы в честь городов и шехидов Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ряд улиц в контейнерном городке, построенном азербайджанскими бизнесменами в турецкой провинции Кахраманмараш после землетрясения 6 февраля 2023 года, названы в честь городов и шехидов Азербайджана..

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на TurkicWorld, в рамках платформы "Братская помощь", созданной некоторыми азербайджанскими неправительственными организациями, в логистическом центре в районе Тюркоглу был создан Центр временного убежища братства Азербайджан-Турция, состоящий из 453 контейнеров.

В центре, где все предметы интерьера, от кондиционеров до кроватей, от холодильников до ковров, были предоставлены азербайджанскими бизнесменами и где проживают 1700 жертв землетрясения, 39 улиц были названы в честь городов, понесших наибольшие потери во время напряженности и войн между Азербайджаном и Арменией, а также именами шехидов.

В названиях улиц увековечены имена шехидов, таких как Мубариз Ибрагимов, Мамедов Мурад, Ахмедов Эльбрус, а также названия городов - Ходжалы, Карабах, Лачин, Гянджа, Шуша, Физули, Барда, Тертер, Агдам.

Напомним, что утром 6 февраля 2023 года в Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов, вызвавшие серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

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