БАКУ /Trend/ - В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос нашел свое отражение в поправке к закону "О судах и судьях", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

В соответствии с частью II статьи 97 закона Азербайджанской Республики "О судах и судьях" предлагается в связи с заменой обязанностей нижеприведенных судей, назначить их судьями Бакинского апелляционного суда:

Алиев Эльвин Ахад оглу

Гараева Мехрибан Джафар гызы

Алиев Эмин Зохраб оглу

Аббасова Гюнель Магеррам гызы

Салимова Саадат Рашид гызы

Джафаров Самед Фахраддин оглу

Мамедов Мурад Акиф оглу

Годжаев Турал Шамси оглу

Гусейнов Заур Назим оглу

Алекперов Афган Газанфар оглу.

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