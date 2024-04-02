Азербайджанские гимнастки примут участие в международном турнире "Tallinn Open"

БАКУ /Trend/ - Под руководством спортивного директора Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Натальи Булановой и тренера Сияны Василевой сборная Азербайджана по художественной гимнастике примет участие в международном турнире "Tallinn Open", сообщили Trend в AGF.

Первый Международный турнир по художественной гимнастике "Tallinn Open" пройдет 5-7 апреля в городе Таллинн (Эстония).

Азербайджан на соревнованиях во взрослой возрастной категории представят команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; гимнастки, выступающие в индивидуальной программе - Илона Зейналова, Медина Демирова, Алина Мамедова, а также юниорки - Говхар Ибрагимова, Шамс Агагусейнова, Илаха Бахадирова и Фидан Гурбанлы.

Отметим, что также на соревнованиях Азербайджан представят судьи международной категории Нигяр Абдусалимова и Евгения Виляева, тренера Нигяр Мусазаде, Назрин Джафарзаде, Жаля Гаратова и хореограф Акиф Кяримли.

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