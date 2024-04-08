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В Азербайджане ряду лиц приостановлена выплата пособий

Общество Материалы 8 апреля 2024 11:35 (UTC +04:00)
В Азербайджане ряду лиц приостановлена выплата пособий

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В прошлом году была начата работа по правильному определению спроса на финансирование единого ежемесячного пособия, назначаемого вынужденным переселенцам и приравненным к ним лицам.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом было отмечено в "Отчете Счетной палаты Азербайджанской Республики о деятельности за 2023 год".

В отчете отмечается, что приостановлена выплата единого ежемесячного пособия 11 530 лицам, в том числе лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью и имеющим действующий идентификационный номер налогоплательщика, государственным служащим, лицам, проходившим службу по особому виду государственной службы и другим лицам.

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