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В Азербайджане обнародованы эталоны правильных ответов тестовых заданий выпускного экзамена

Общество Материалы 8 апреля 2024 17:00 (UTC +04:00)
В Азербайджане обнародованы эталоны правильных ответов тестовых заданий выпускного экзамена

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объявлены эталоны правильных ответов на тестовые задания закрытого и открытого типа, требующие кодирования, которые использовались на выпускном экзамене по общему (9-летнему) уровню среднего образования, проведенном 7 апреля 2024 года.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана.

Было отмечено, что в настоящее время ведется обработка экзаменационных материалов. Поскольку проверка заданий открытого типа, требующих письменного ответа, займет длительное время, результаты планируется объявить в течение ближайших четырех недель.

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