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Началось первое солнечное затмение этого года

Общество Материалы 8 апреля 2024 20:31 (UTC +04:00)
Началось первое солнечное затмение этого года

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Началось первое солнечное затмение этого года.

Как сообщили Trend на кафедре астрофизики Бакинского государственного университета, это полное солнечное затмение.

Затмение началось 8 апреля в 19:42 по бакинскому времени и завершится 9 апреля в 00:52. Оно продлится 5 часов 10 минут 7 секунд. Процесс полного затмения продлится 3 часа 16 минут 45 секунд.

Полную фазу затмения можно будет наблюдать из Мексики, США и Канады, частную фазу - практически из любой точки Северной Америки, акваторий Атлантического и Тихого океанов.

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