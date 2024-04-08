БАКУ /Trend/ - Началось первое солнечное затмение этого года.

Как сообщили Trend на кафедре астрофизики Бакинского государственного университета, это полное солнечное затмение.

Затмение началось 8 апреля в 19:42 по бакинскому времени и завершится 9 апреля в 00:52. Оно продлится 5 часов 10 минут 7 секунд. Процесс полного затмения продлится 3 часа 16 минут 45 секунд.

Полную фазу затмения можно будет наблюдать из Мексики, США и Канады, частную фазу - практически из любой точки Северной Америки, акваторий Атлантического и Тихого океанов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!