Мы были нацелены только на победу – азербайджанские гимнасты, завоевавшие золото чемпионата Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Конкуренция на чемпионате Европы была очень сильной, однако, мы были нацелены только на победу, и смогли достичь своей цели.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал журналистам член юниорской сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Али Нифталиев.

Напомним, юниоры Али Нифталиев и Аммар Бахшалиев, выступающие в программе синхронных прыжков на батуте, завоевали на чемпионате Европы в городе Гимарайнш (Португалия) золотую медаль. Юниорки Аян Шабанова и Самира Гусейнова, также выступающие в программе синхронных прыжков на батуте, завоевали на соревнованиях "серебро".

"Хотим выразить глубокую признательность тренеру Абдулле Гасымову, а также главному тренеру сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Владимиру Шуликину. Если бы не их работа, мы не смогли достичь такого результата", - добавил Али Нифталиев.

По словам Аян Шабановой и Самиры Гусейновой, они остались довольны результатом.

"Наше выступление на чемпионате Европы прошло успешно, мы заняли второе место. Долго готовились к чемпионату, всё это, конечно, требовало усиленных тренировок. Конкуренция была на очень высоком уровне, были сильные гимнастки из Грузии, Германии. Мы смогли сконцентрироваться на своей программе, выполнили её хорошо, спокойно", - сказала Аян Шабанова.

Напомним, что чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) прошел 3-7 апреля в городе Гимарайнш (Португалия).

Также на чемпионате Европы член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке Тофиг Алиев завоевал серебряную медаль.Сборная по тамблингу, в состав которой вошли Тофиг Алиев, Михаил Малкин, Билал Гурбанов и Адиль Гаджизаде, завоевала "золото" чемпионата в командном зачёте.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!