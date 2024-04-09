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В Ханкенди обнаружены и изъяты боеприпасы

Общество Материалы 9 апреля 2024 11:01 (UTC +04:00)
В Ханкенди обнаружены и изъяты боеприпасы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Ханкенди обнаружены и изъяты боеприпасы.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 8 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 7 автоматов, пулемет, 3 винтовки, 7 боевых гранат, 68 магазинов для патронов, 1840 патронов различного калибра, 11 штык-ножей и другие боеприпасы, а также устройство связи.

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