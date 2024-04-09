БАКУ /Trend/ - В Ханкенди обнаружены и изъяты боеприпасы.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 8 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 7 автоматов, пулемет, 3 винтовки, 7 боевых гранат, 68 магазинов для патронов, 1840 патронов различного калибра, 11 штык-ножей и другие боеприпасы, а также устройство связи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!