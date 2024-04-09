В Дашкесане малоимущим семьям розданы праздничные гостинцы по случаю праздника Рамазан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В преддверии священного праздника Рамазан Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» провело в Дашкесанском районе очередную социальную акцию.

В рамках нее сотрудники ЗАО посетили малоимущие семьи, проживающие в селе Гушчу и одноименном поселке. Они поздравили граждан с праздником Рамазан и роздали гостинцы, состоящие из различных продуктов питания.

Отметим, что подобные акции, регулярно проводимые в рамках политики ЗАО «AzerGold» по социальному воздействию и ответственности, носят характер поддержки государственных программ социально-экономической направленности. С целью окружения граждан всесторонней заботой Акционерное Общество постоянно реализует различные проекты, направленные на укрепление социального благополучия лиц, проживающих в регионе, где ЗАО ведет добывающую и производственную деятельность.