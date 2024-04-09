"Карабах" обогнал "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус"

БАКУ /Trend/ - Определились клубы, которые обогнал «Карабах» в мировом рейтинге İFFHS.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, команда Гурбана Гурбанова оставила позади 14 команд.

Это клубы «Манчестер Юнайтед», «Брайтон» (оба Англия), «Марсель» (Франция), «Ювентус», «Наполи» (оба Италия), «Коринтианс», «Атлетико Минейро» (все Бразилия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Индепендьенте», «Мильонариос» (оба Колумбия), «Копенгаген» (Дания), «Севилья» (Испания), «Гент» (Бельгия), «Славия» (Чехия).

Среди известных клубов «Манчестер Юнайтед» опустился с 47-го на 65-е место, «Ювентус» с 34-го - на 69-е. «Наполи» - на 53-м, «Севилья» - на 63-м месте. Однако «Фрайбург» обогнал чемпиона Азербайджана. Немецкий клуб поднялся с 68-го на 44-е место.

Отметим, что «Карабах» является 48-й командой мира с 176,75 очками.

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