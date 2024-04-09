14 азербайджанских судей по боксу получили международные категории

БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты международного экзамена судей по боксу, проведенного в Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, 14 из 17 судей по боксу Азербайджана, принявших участие в экзамене, получили положительный ответ от IBA.

В результате Фархаду Рахманову, Месмеханым Салимовой, Саррафу Самедову, Асифу Мамедову, Насреддину Мамедову, Ильгару Гасымзаде, Станиславу Крылову, Рамизу Янгалиеву, Самиру Бахышову, Бабаали Салимзаде, Шабану Шахпелангову, Фамилю Бабаеву, Эльтаджу Алиеву и Лачину Бахышову присвоена международная категория 1 звезды. Редко в мировой практике бывает, чтобы 14 судей получили степени одновременно.

Отметим, что Федерация бокса Азербайджана продолжает работу по повышению профессионального уровня наших судей как национальной, так и международной категории и увеличения их числа.

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