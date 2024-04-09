Намиг Абдуллаев прокомментировал участие борцов в олимпийском квалификационном турнире (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Член исполкома Федерации борьбы Азербайджана Намиг Абдуллаев дал интервью İdman.biz.

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- Сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала 5 лицензий на проходящем в Баку Европейском олимпийском квалификационном турнире. Вы ожидали этого до соревнований?

- Это было задачей от руководства. Борцы уже участвовали во многих соревнованиях. Каждый из них был достоин получить лицензию. Алиаббас Рзазаде (57 кг) победил в полуфинале северомакедонца Владимира Егорова, которому проиграл на чемпионате Европы. Соперники Гаджи Алиева (65 кг), Турана Байрамова (74 кг), Османа Нурмагомедова (86 кг) и Георгия Мешвилдишвили (125 кг) тоже были нелегкими. Но наши борцы боролись до конца и завершили турнир с хорошим результатом.

- Тогда у вас была полная уверенность еще до турнира…

- У них был потенциал. Такая победа стала результатом внимания и заботы, проявленных к ним со стороны тренерского штаба и руководства. От питания команды до тренировочных сборов - все было на высоком уровне. Поэтому мы верили в них. Потому каждый из наших борцов был в силе получить эту лицензию. Мы ожидали результатов, но я не ожидал такого количества лицензий. Так как спортсмен может получить травму или заболеть.

- Какую из полученных 5 лицензий вы бы выделили?

- Трое из 5 наших борцов - Алиаббас Рзазаде, Туран Байрамов и Осман Нурмагомедов молодые. А Гаджи Алиев наш лидер. Мы всегда от него ждем результатов. Каждый раз Гаджи сражался с известными и сильными борцами. Его спортивная история очень богата. Мы ждали лицензию от Гаджи Алиева. Конечно, есть еще и возрастной фактор. Кроме того, перед этим турниром у Гаджи были травмы. Восстановиться после этой травмы тоже трудно. Сам Гаджи тоже отметил, что не смог бороться так, как хотел. Надеюсь, что он подготовится к Олимпийским играм без травм.

- Чего вы ждете от команды на летних Олимпийских играх в Париже-2024?

- Сложно прогнозировать. Как и все любители спорта, я тоже жду от них "золото". Потому что каждый едет на Олимпийские игры за главным призом. Но имейте в виду, что Олимпийские игры полны сюрпризов. Здесь происходит много сенсаций. Например, Мария Стадник упустила золотую медаль Токио-2020 за 3 секунды до конца. Можно сказать, то же самое произошло и на лицензионном турнире в Баку. Все это означает, что прогнозы на Олимпиаду делать непросто.

- На посту главного тренера вас заменил Хетаг Газюмов. Как вы думаете, что изменилось в команде после этого назначения?

- В сборной одни и те же борцы. Это знает и сам Хетаг. С физической точки зрения сейчас они работают с зарубежными специалистами. Год - это не большой срок. Хетаг - спортсмен, внесший определенный вклад в спортивную историю Азербайджана. Но новому тренеру тоже нужно время. Он также много лет тренировал сборную Осетии. Он очень опытный и хороший специалист. Он должен сам сделать заявление об изменениях. С нашими борцами постоянно работает и американский специалист Марк Алан Филип. Одно время он приходил и уходил, но теперь регулярно работает с командой. Это тоже изменение, которое повлияет на результативность и физическую форму команды. Мы хотим, чтобы наши спортсмены хорошо прогрессировали, как в плане скорости, так и в физическом плане.

- Спортсмены по греко-римской борьбе и женская команда не смогли завоевать лицензию на Европейском олимпийском квалификационном турнире. С чем вы это связываете?

- Для них тоже созданы необходимые условия. Хасрат Джафаров (67 кг) и Сенан Сулейманов (77 кг) получили путевку в Париж-2024 на лицензионном чемпионате мира, проходящем в Сербии. Мы возлагали большие надежды на наших борцов и на этом турнире. Мы верили, что количество наших лицензий увеличится во время конкурса, который проходит дома. Но это еще не конец. Уверен, что они покажут свою силу на Всемирном олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в Стамбуле 9-12 мая. Я верю, что и Мария Стадник тоже завоюет путевку.

- Наши борцы вольного стиля поедут в столицу Франции в полном составе. Сколько лицензий запланировано на Париж-2024, включая наши команды по греко-римской и женской борьбе?

- У нас уже есть 8 лицензий. Я бы хотел, чтобы в нашей греко-римской и женской сборной предоставили лицензию на каждый вес. Жду от них лицензию с полным составом, как в вольной борьбе. Верю, что в ближайшее время определенные недочеты будут устранены.

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