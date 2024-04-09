Нападающий ФК "Нефтчи" наказан

БАКУ /Trend/ - АФФА обсудила спор, возникший в матче XXIX тура Лиги дублеров "Нефтчи-2" - "Сумгаит-2".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, Дисциплинарный комитет АФФА принял соответствующие решения по инциденту.

Нападающий "Нефтчи-2" Агададаш Сальянский дисквалифицирован на 4 матча за то, что получил красную карточку за неэтичный жест официальному лицу на 90+5 минуте. Бакинский клуб оштрафован на 300 манат. В эти же минуты арбитры подверглись массовому оскорблению со стороны болельщиков столичного представителя. Поскольку это произошло впервые в текущем сезоне, клуб был предупрежден. После матча "Нефтчи-2" был оштрафован еще на 400 манат из-за необеспечения безопасности.

Кроме того, бакинцы заплатят 100 манат за опоздание машины скорой помощи. Гости получили 5 желтых карточек, хозяева - 6. За каждое наказание они заплатят по 70 манат. Эльджан Абилов, получивший красную карточку, дисквалифицирован на одну игру, а его команда оштрафована на 50 манат.

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