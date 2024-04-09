Сахиб Багиров завоевал "серебро" на чемпионате мира в Дубае (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Дубае прошел чемпионат мира по стронгмену.

Как сообщает Trend, об этом сообщили İdman.biz в Федерации стронгменов Азербайджана.

Азербайджан на чемпионате мира представляла команда из 5 человек.

Команда отправилась на соревнования при поддержке министерства молодежи и спорта и завоевала 1 медаль. Сахиб Багиров (95 кг) завоевал серебряную медаль, заняв второе место среди 25 своих соперников.

Чемпионат мира имел большое значение для Федерации стронгменов Азербайджана. Член федерации, судья международного класса Джамал Ахмедзаде впервые судил на чемпионате мира.

Эльнура Багирова, еще одна участница сборной, стала четвертой на чемпионате, где она участвовала впервые, остановившись в шаге от медали. Чемпион Европы Ниджат Гусейнов (110 кг) не смог занять место среди победителей из-за травмы. Он завершил турнир на восьмом месте.

Сборная страны выступала на чемпионате под руководством вице-президента Федерации бодибилдинга и фитнеса Азербайджана по стронгмену Бахтияра Гулиева. За первое место на чемпионате боролись спортсмены из 35 стран.

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