Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане 39 человек набрали максимальные баллы на выпускном экзамене

Общество Материалы 16 апреля 2024 15:54 (UTC +04:00)
В Азербайджане 39 человек набрали максимальные баллы на выпускном экзамене

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты выпускного экзамена по уровню полного (11-летнего) среднего образования, проведенного 10 марта 2024 года.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, из 53 тысяч 102 человек, которые должны были принять участие в экзамене, 479 человек не явились на него.

"За нарушение правил экзамена результаты одиннадцати человек были аннулированы.

Среди участников экзамена 39 человек показали самый высокий результат, набрав по 300 баллов", - говорится в сообщении ГЭЦ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости