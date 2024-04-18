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Наказаны футболисты, устроившие драку на чемпионате Азербайджана

Общество Материалы 18 апреля 2024 16:07 (UTC +04:00)
Наказаны футболисты, устроившие драку на чемпионате Азербайджана

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Произошел неприятный инцидент на чемпионате Азербайджана U15.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, это случилось в матче между "Туран Товуз" и "Нефтчи" U-15 АФФА.

На 53-й минуте матча игрок хозяев поля Угур Мамедов и игрок гостей Рамин Абиев были удалены с поля за агрессивное поведение (удар рукой по сопернику). Дисциплинарный комитет АФФА дисквалифицировал обоих игроков на 4 игры.

Отметим, что гости выиграли матч в Товузе со счетом 5:1.

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