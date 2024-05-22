Гражданам, имеющим право на два вида пенсий, будет назначаться самая высокая из них - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - Гражданам, имеющим право на два вида пенсий, будет назначаться самая высокая из них.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

По его словам, если у гражданина есть право сразу на два вида пенсий, например, право на пенсию за утрату кормильца, а также за выслугу лет, то переход с одной пенсии на другую по действующему законодательству может произойти только после его письменного обращения.

"Таким гражданам будет назначена самая высокая пенсия. Это охватит около 6-7 тысяч человек. Иногда они даже бывают не осведомлены о том, что у них есть право на два вида пенсий. Например, гражданин получает свою пенсию по возрасту и не понимает, что после смерти супруга размер пенсии может быть увеличен с применением его пенсии. Даже если у гражданина нет информации, мы предоставим ее в электронном виде с помощью предлагаемой поправки к закону "О трудовых пенсиях"", - добавил он.

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