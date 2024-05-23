Начнутся восстановительные работы Дворца Шекинских ханов - главный архитектор Госагентства по туризму Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начнутся ремонтно-восстановительные работы Дворца шекинских ханов.

Об этом в четверг Trend сообщил главный архитектор Государственного агентства по туризму Азербайджана Низами Гасымзаде.

Он отметил, что на территории Шекинского национального историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" проводятся ремонтно-восстановительные работы крепости.

По его словам, ремонтно-восстановительные работы ведутся в трех зданиях внутри крепости.

"Это здания мастерской шебеке, историко-краеведческого музея и нежилое здание. Мы постараемся завершить работу до конца года. На следующих этапах после ремонтно-восстановительных работ этих зданий мы начнем восстановление Дворца шекинских ханов", - подчеркнул Гасымзаде.

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