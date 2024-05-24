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Азербайджанская спортсменка завоевала "золото" ЧЕ Европы по борьбе

Общество Материалы 24 мая 2024 19:15 (UTC +04:00)
Азербайджанская спортсменка завоевала "золото" ЧЕ Европы по борьбе
Фото: Федерация борьбы Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Жаля Алиева завоевала золотую медаль на проходящем в Баку чемпионате Европы U-23.

Как сообщает Trend, спортсменка, выступающая в весовой категории 57 кг, в финале выиграла у Эльвиры Камалоглу из Турции со счетом 5:3.

За бронзовую медаль сегодня будет бороться другая азербайджанская спортсменка – Марзия Садыгова (72 кг).

Следует отметить, что на чемпионате Европы в Баку азербайджанские борцы завоевали в общей сложности 10 медалей. Чемпионами континента стали Зия Бабашев (63 килограмма), Хасай Гасанлы (77 килограммов) и Гурбан Гурбанов (82 килограмма). Серебряную медаль завоевал Нихад Гулузаде (60 килограммов). Рашад Мамедов (55 килограммов), Руслан Нуруллаев (72 килограмма), Лачин Велиев (87 килограммов), Мурад Ахмадиев (97 килограммов), Эльнура Мамедова (53 килограмма) и Рузанна Мамедова (59 килограммов) стали обладателями бронзовой медали.

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