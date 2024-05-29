Назначены деканы ряда факультетов Карабахского университета

БАКУ /Trend/ - Назначены деканы ряда факультетов (руководители программ) Карабахского университета, который начинает функционировать в городе Ханкенди.

Как сообщили в среду Trend в министерстве науки и образования Азербайджана, приказом ректора Карабахского университета Шахина Байрамова деканом педагогического факультета назначена Кяклик Гёзалова, факультета социальных наук - Эльмар Мустафаев, а факультета искусств - Туркар Гасымзаде.

"Кяклик Гёзалова получила степень бакалавра и магистра на филологическом факультете Азербайджанского университета языков. Кроме того, получив степень магистра в области управления стратегическими проектами в Университете Джорджа Вашингтона в США, Кяклик Гёзалова некоторое время работала старшим преподавателем, доцентом в Азербайджанском университете языков. В разные годы была заведующей кафедрой английского языка и гуманитарных дисциплин в Бакинской высшей школе нефти, деканом факультета непрерывного образования, затем продолжила работу в Западно-Каспийском университете в качестве декана и проректора факультета филологии и перевода. До последнего времени работала завкафедрой перевода и филологии в Азербайджанском университете. Является кандидатом филологических наук. Декан факультета социальных наук Эльмар Мустафаев является доктором философии по истории международных отношений. Получил степень магистра на факультете международных отношений университета "Ла Сапиенца" в Италии. В 2016 году он работал академическим координатором и преподавателем кафедры политических наук и международных отношений в университете Хазар, а в 2019-2021 годах - заведующим кафедрой политических наук и философии.За время работы в Университете Хазар стал победителем и координатором престижного проекта "Jean Monnet". С 2021 по 2024 годы он занимал должность начальника отдела аккредитации и лицензирования в Агентстве по обеспечению качества образования. В настоящее время является преподавателем Университета Хазар, член постоянной группы итальянской политической ассоциации (SISP) по России и постсоветскому пространству.

Декан факультета искусств Туркар Гасымзаде является художественным руководителем оркестра "Cadenza". Окончив Бакинскую музыкальную академию по специальности композитора, Туркар Гасымзаде получил степень магистра по этой же специальности в Манхэттенской музыкальной школе США и докторантуру в Университете Цинциннати. Будучи советником ректора Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, Туркар Гасымзаде также работает преподавателем в Бакинской музыкальной академии. Туркар Гасымзаде работал профессором Американского Университета на Ближнем Востоке в Кувейте, Азербайджанской государственной национальной консерватории, Университета ADA, Университета Цинциннати. Также прошел мастер-классы в Академии музыки, театра и танца Молдовы, Манхэттенской школе музыки США, Государственном Университете Сан-Франциско и Норвежском Университете Ставангера.

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