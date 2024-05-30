В Азербайджане прошел форум на тему "Современные вызовы в системе обучения и развития" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", утвержденной распоряжением № 3378 Президента Азербайджанской Республики от 22 июля 2022 года, в целях повышения эффективности государственной службы и экономического управления в государственном секторе предусматривается реализация соответствующих мер по развитию человеческого капитала.

Как сообщает в четверг Trend, сегодня при совместной организации Государственного экзаменационного центра и министерства экономики Азербайджана состоялся форум на тему "Современные вызовы в системе обучения и развития" для обсуждения и координации работы, проводимой различными государственными органами в этой области.

Выступая с вступительной речью на форуме, председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде рассказала об увеличении заинтересованности государственных органов в повышении профессионального уровня государственных служащих, совершенствовании и координации деятельности учебных центров государственных органов, формировании эффективной и устойчивой системы обучения государственных служащих, которая всесторонне удовлетворяет потребности государственных служащих в обучении и отвечает современным требованиям.

Председатель также проинформировала о переходе от формы оценки, основанной на знаниях, к модели оценки, основанной на компетенциях, во время приема на государственную службу.

Выступивший затем первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев отметил, что на новом стратегическом этапе развития особое значение приобретает активизация драйверов устойчивого экономического роста, продвижение инновационного общества, развитие системы образования в соответствии с требованиями времени.

Эти стратегические цели могут быть достигнуты за счет трансформации обучения и образования, одного из ключевых элементов IV промышленной революции.

Эльнур Алиев проинформировал о проектах, реализуемых министерством экономики в целях развития человеческого капитала, и подчеркнул эффективное сотрудничество с Государственным экзаменационным центром в целях постоянного повышения профессионализма государственных служащих.

В рамках форума также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным экзаменационным центром и Учебно-тренировочным центром министерства экономики Азербайджана.

Форум продолжился панельными выступлениями представителей государственных органов и высших учебных заведений.

Были обсуждены вопросы, связанные с "зеленой" экономикой, "зеленым" образованием для "зеленого мира", гибридным образованием, развитием человеческого капитала на государственной службе.

Заведующий отделом оценки компетенций и профессионального потенциала Государственного экзаменационного центра Парвиз Кязимов выступил с презентацией на тему "Применение модели компетенции на государственной службе на основе международного опыта".

В выступлении была представлена информация о модели компетенции при приеме на государственную службу и оценке деятельности, а также о международном опыте в этой области.

Начальник отдела государственной стратегии и развития человеческого капитала Государственного экзаменационного центра Эльнур Аббасов выступил с презентацией под названием "Единая электронная информационная система управления тренингами".

Аббасов рассказал о востребованности тренингов в государственных органах, электронном управлении и оценке тренингов, обеспечении подотчетности.

В завершение форума участники ответили на вопросы и обменялись мнениями.

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