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ПРООН и ANAMA подписали декларацию о намерениях

Общество Материалы 30 мая 2024 13:27 (UTC +04:00)

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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ЗАНГИЛАН /Trend/ - Между Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Агентством по противоминной деятельности Азербайджана (ANAMA) подписана декларация о намерениях.

Как сообщает в четверг Trend, документ подписан в ходе III международной конференции по гуманитарному разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

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