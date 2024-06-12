БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются места служебных парковок.

Как сообщает в среду Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправке к закону "О дорожном движении", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, служебные парковочные места определяются добавлением к дорожному знаку "5.15" таблички "7.5.8".

Список государственных органов (учреждений), для которых организуются служебные парковочные места, количество выделяемых им мест, а также адреса парковок, где расположены служебные парковочные места, устанавливается органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

На служебных парковочных местах запрещается парковка иных транспортных средств, кроме транспортных средств, находящихся в пользовании государственных органов (учреждений) и принадлежащих сотрудникам государственных органов (учреждений) в связи со служебной необходимостью.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!