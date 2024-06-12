Генпрокурор Латвии находится с рабочим визитом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева в Азербайджан с рабочим визитом прибыла делегация во главе с генеральным прокурором Латвийской Республики Юрисом Стукансом.

Как сообщили Trend в Генеральной прокуратуре, делегация посетила в Аллее почетного захоронения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, а также Аллею шехидов.

Приветствуя делегацию на встрече в Генеральной прокуратуре, Кямран Алиев отметил успешное развитие отношений между двумя странами и подчеркнул важность расширения сотрудничества в правовой сфере. Он также напомнил о своем визите в Ригу в феврале прошлого года и встречах с латвийскими коллегами.

Генеральный прокурор проинформировал коллегу о реформах, направленных на укрепление правопорядка и обеспечение верховенства закона в стране в соответствии с приоритетами стратегического курса и государственной политики, проводимой Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, полном восстановлении территориальной целостности Азербайджана под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, о проведении быстрыми темпами в Карабахе восстановительных и строительных работ благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Выразив благодарность за приглашение и теплый прием, Юрис Стуканс отметил, что рад стать свидетелем динамичного развития страны. Он сказал, что его страна заинтересована в развитии связей между органами прокуратуры двух стран.

Стороны подчеркнули успешную реализацию сотрудничества между правоохранительными органами стран в борьбе с преступностью, ведущегося в рамках международных конвенций и организаций, членами которых являются обе страны, включая Eurocast и Международную ассоциацию прокуроров.

Генеральный прокурор Кямран Алиев сообщил о проведении в нашей стране в ноябре 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29, одного из самых престижных международных мероприятий, а с 29 сентября по 2 октября текущего года - 29-й ежегодной конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров

На встрече обсуждался ряд вопросов, представляющих интерес для сторон, в том числе выполнение запросов о правовой помощи и восстановлении активов по уголовным делам в сфере борьбы с коррупцией, отмывания денег и других сферах, а также подписание Меморандума о взаимопонимании в ближайшем будущем с целью развития межведомственных связей.

Во встрече принял участие чрезвычайный и полномочный посол Латвии Эдгарс Скуя.

Рабочий визит делегации в страну продолжается.

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