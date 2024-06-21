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В Азербайджане вводится новшество в связи с удостоверениями личности

Общество Материалы 21 июня 2024 13:00 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Информация, указанная в удостоверении личности, будет представлена через информационную систему электронного правительства.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к закону "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно новой статье, которую предлагается добавить в закон, информация, указанная в удостоверении личности, может быть предоставлена (получена) через информационную систему электронного правительства.

Представление информации, указанной в удостоверении личности, через информационную систему электронного правительства приравнивается к предъявлению удостоверения личности.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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