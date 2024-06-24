Названо количество пассажиров, перевезенных морским транспортом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2024 года количество пассажиров, перевезенных морским транспортом в Азербайджане, увеличилось на 26,7 процента по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и составило 10,9 тысячи человек.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Государственном комитете по статистике Азербайджана.

Объем грузов, перевезенных морским транспортом за указанный период, составил 3337,9 тысячи тонн, снизившись на 6,7 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. 50 процентов грузов составили нефтяные грузы.

Морские порты выполнили погрузочно-разгрузочные работы в объеме 5 миллионов 576,4 тысячи тонн, из которых 4 миллиона 468 тысяч тонн, или 80,1 процента составили транзитные грузы. По состоянию на 1 июня 2024 года объем грузов, оставшихся в портах, составил 280,1 тысячи тонн.

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