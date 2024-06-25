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Сотрудничество ISESCO с Азербайджаном развивается быстрыми темпами - Салим бин Мухаммад аль-Малик

Общество Материалы 25 июня 2024 13:39 (UTC +04:00)
Сотрудничество ISESCO с Азербайджаном развивается быстрыми темпами - Салим бин Мухаммад аль-Малик

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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ШУША /Trend/ - Сотрудничество ISESCO с Азербайджаном развивается быстрыми темпами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил директор ISESCO Салим бин Мухаммад аль-Малик во время выступления на международном форуме "By Youth for Youth" (Молодежью для молодежи) в Шуше.

"В этом году мы также примем участие в COP29 в Азербайджане. ISESCO делится со странами-партнерами всеми предложениями с учетом идей. Мы уверены, что сегодняшняя молодежь - лидеры завтрашнего дня. Путем сегодняшнего развития, мы постараемся построить более светлое будущее", - добавил он.

Отметим, что в городе Шуша начал свою работу международный форум "By Youth For Youth" (Молодежью для молодежи). В форуме принимают участие официальные государственные лица, высокопоставленные лица международных организаций и различных стран, гости, среди которых около 200 представителей стран, входящих в ICESCO.

Целью форума является обсуждение взглядов и опыта молодежи исламского мира в области миростроительства, устойчивого развития, культуры, окружающей среды, создание возможностей для их участия в этой сфере, обсуждения инновационных решений и налаживания контактов молодых лидеров.

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