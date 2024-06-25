Стала известна дата начала продаж билетов на автобусные рейсы в Карабах на июль

БАКУ /Trend/ - Билеты на регулярные автобусные рейсы на июль, организуемые Агентством наземного транспорта, подведомственным министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана, на освобожденные от оккупации территории, поступят в продажу 27 июня в 11:00.

Как сообщили Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, пассажиры могут приобрести билеты посредством портала www.yolumuzqarabaga.az.

Чтобы купить билет, необходимо ввести в систему данные документа, удостоверяющего личность. Билет может быть использован только гражданином, который будет идентифицирован по удостоверению личности. Передача билета другому лицу недопустима.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в освобожденные от оккупации города Шуша и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодня выполнены 753 рейса, 30 624 пассажира посетили освобожденные от оккупации территории.

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