В Азербайджанской армии проведены тактико-специальные учения различных подразделений (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на 2024 год, в Н-ской воинской части были проведены тактико-специальные учения с участием различных подразделений.

Об этом в пятницу Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Подразделения, выведенные в районы проведения учений по сигналу тревоги, после получения уточнённых задач выполнили действия по их приведению в различные степени боевой готовности.

Боевые позиции и стратегические объекты условного противника были уничтожены точным огнем из артиллерийских установок различного калибра. Также с целью предотвращения диверсии противника были выполнены боевые задачи в горно-лесистой местности со сложным рельефом.

Подразделения продемонстрировали высокий профессионализм в ходе тактико-специальных учений, проводимых с целью совершенствования боевых навыков военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.

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