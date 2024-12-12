Руководящий состав минобороны Азербайджана посетил Аллею почётного захоронения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 12 декабря, в День памяти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, руководящий состав министерства обороны посетил Аллею почётного захоронения.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"Были возложены венок и цветы к могиле Общенационального лидера, почтена его светлая память. Затем были возложены цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, воздана дань уважения её памяти", - говорится в информации ведомства.

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