Для диагностики боли в желудке или гастрита у детей берут анализы крови, проводят УЗИ - минздрав

БАКУ /Trend/ - Для диагностики боли в желудке или гастрита у детей применяют уреазный дыхательный тест, определение антигена Helicobacter Pylori в кале пациента, эндоскопию, измеряют уровень кислотности (рН) желудка, анализы крови, а также ультразвуковые исследования (УЗИ-диагностика).

Как сообщает Trend, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказала врач-педиатр НИИ педиатрии имени К.Я.Фараджевой Министерства здравоохранения Диляра Байрамова.

По ее словам, для постановки диагноза сначала у пациента получают подробную информацию.

«Внимательно выслушивают жалобы пациента, данные анамнеза, приема лекарств, пищевые привычки. Затем проводится медицинский осмотр, при котором исследуют, имеются ли признаки усиления боли при прикосновении к животу. Затем верхнюю часть брюшной полости исследуют с помощью УЗИ. X-ray (рентгеновское излучение) проводится только при подозрении на перфорацию желудка», - отметила она.

Педиатр отметила, что для постановки точного диагноза необходимо эндоскопическое исследование.

«Эндоскопия проводится путем введения специального трубчатого оптического устройства со световой камерой на конце для исследования желудка. При необходимости во время эндоскопии также берут образец ткани из желудка. Также проводятся анализы крови для выявления воспалений и возбудителей в организме. При аутоиммунном гастрите, в крови могут быть обнаружены антитела к париетальным клеткам желудка», - сказала она.

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