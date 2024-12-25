Пожар на месте крушения самолета в Актау ликвидирован - МЧС Казахстана (ВИДЕО) (ОБНОВЛЕНО)

АСТАНА /Trend/ - Сотрудники МЧС Казахстана ликвидировали пожар на месте крушения самолета, следовавшего по маршруту Баку-Грозный.

"Силами МЧС пожар ликвидирован полностью.На место работают медики и психологи ЦМК МЧС РК", - сообщили в ведомстве.

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11:12 (GMT+4)

Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана прибыли на место крушения самолета, следовавшего по маршруту Баку-Грозный.

Как передает Trend, об этом сообщили в ведомстве.

"В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие", - говорится в сообщении ведомства.

В командном центре МЧС также создан республиканский оперативный штаб.

Отметим, что пассажирский самолет "Embraer 190", выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта города Актау.