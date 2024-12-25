Последний полный техосмотр разбившегося в Актау самолета был проведен в октябре - AZAL

БАКУ /Trend/ - Последний полный техосмотр разбившегося в Актау самолета был проведен в октябре этого года.

Об этом Trend сообщили в AZAL.

Согласно информации, потерпевший крушение под Актау самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) "Embraer 190" с регистрационным номером 4K-AZ65 был изготовлен в 2013 году. Серийный номер производителя: 19000630. Общее количество посадок воздушного судна составляет 9949, общее время полета - 15257,22 часа.

"Последний полный технический осмотр воздушного судна был проведен 18 октября 2024 года. После последней проверки прошел 671 час полета. У капитана воздушного судна Игоря Кшнякина, управлявшего самолетом, был большой опыт и более 15 тысяч часов налета, из них около 11 200 часов в качестве капитана", - сказали в AZAL.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.

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