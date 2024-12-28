Казахстанцы сдали 800 литров крови для пострадавших в авиакатастрофе близ Актау - Минздрав

АСТАНА /Trend/ - Казахстанцы за два дня сдали 800 литров крови для пострадавших в авиакатастрофе близ Актау.

Как передает Trend, об этом заявили в министерстве здравоохранения Казахстана.

"Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в течение 10 минут после крушения судна 22 бригады скорой медицинской помощи Мангистауской области и 6 бригад центра медицины катастроф были уже на месте.

Благодаря своевременной госпитализации пострадавших в стационары города Актау, квалифицированной сортировке и оказанию полной лечебно-диагностической помощи в первые критические часы, удалось сохранить жизни 29 человек.

Важно также, что и простые люди, наши соотечественники с разных регионов не остались равнодушными, сразу откликнулись на беду.

За два дня в центрах крови по всей республике более 1,5 тысячи человек сдали 800 литров крови. В самом Актау 490 человек пришли в донорские пункты, в Астане сдали кровь более 600 человек, в Шымкенте – 125, Актобе – 109, Жетысу – 49, Караганде – 40, Восточно-Казахстанской области – 34", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.