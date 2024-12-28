Пострадавшим в авиакатастрофе оказана помощь в восстановлении документов посредством мобильной "ASAN xidmət" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Пассажирам, пострадавшим в результате крушения пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего 25 декабря рейс Баку-Грозный, была оказана помощь в восстановлении документов посредством мобильной "ASAN xidmət". С этой целью была сформирована совместная оперативная мобильная группа, состоящая из сотрудников Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и министерства внутренних дел Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью Государственного агентства.

Было отмечено, что проходящим лечение в медицинском учреждении Yeni Klinika пострадавшим мобильной группой была предоставлена услуга по выдаче и замене удостоверений личности.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.