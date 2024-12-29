Пилоты спасли десятки жизней, совершив самую оптимальную посадку - министр

БАКУ /Trend/ - Единодушное мнение, к которому пришли как отечественные, так и зарубежные эксперты, заключается в том, что пилоты спасли десятки жизней, совершив максимально оптимальную посадку на тот момент.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил сегодня министр цифрового развития Азербайджана Рашад Набиев на церемонии прощания в Международном аэропорту Гейдар Алиев с тремя членами экипажа - пилотами Игорем Кшнякиным, Александром Кальяновым и бортпроводницей Хёкумой Алиевой, погибшими в авиакатастрофе под Актау.

"Мужество, профессионализм, отвага капитана самолета Игоря Кшнякина, пилота Александра Кальянинова и бортпроводницы Хёкумы Алиевой широко освещаются не только в азербайджанских, но и в международных СМИ.

Весь мир буквально восхищается нынешнему уровню наших пилотов, авиации. Мы считаем, что мужество, проявленное нашими пилотами, оставило новый след в героической странице Азербайджана. Их имя золотыми буквами впишется не только в Азербайджанскую авиацию, но и в историю мировой авиации", - добавил министр.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

А 28 декабря были доставлены тела трех членов экипажа (пилоты Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и бортпроводница Хёкума Алиева), а также 21 пассажира.

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