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В Баку пассажирский автобус врезался в грузовик, есть погибший и раненые

Общество Материалы 4 января 2025 13:03 (UTC +04:00)
В Баку пассажирский автобус врезался в грузовик, есть погибший и раненые

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Сегодня около 10:30 на 24-м километре автодороги Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.

Об этом в субботу сообщил Trend инспектор Главного управления Государственной дорожной полиции Азербайджана старший лейтенант полиции Эльвин Гаджиев.

По информации, автобус Baku Bus врезался в припаркованный на обочине грузовой автомобиль Volvo с регистрационным номером 77-FF-02, принадлежащий Республике Таджикистан.

В результате аварии один пассажир автобуса погиб, а двое получили травмы.

По данному факту проводится расследование",- добавил он.

В то же время Агентство наземного транспорта Азербайджана сообщило Trend, что автобус, попавший в ДТП, курсировал по маршруту №149, который связывает поселок Сахиль со станцией метро "Сахиль".

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