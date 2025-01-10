Гендиректор агентства DHA обсудил в АМИ Trend перспективы совместного Проекта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – 6-7 января этого года в штаб-квартире АМИ Trend в Баку прошли переговоры между директором Trend Ильгаром Гусейновым и генеральным директором ведущего турецкого информационного агентства Demirören Haber Ajansı (DHA) Джемалем Джошкуном. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития созданного в Турции совместного Проекта DHApress.com и разработку новых совместных проектов.

Ильгар Гусейнов подчеркнул в интервью Trend, что сотрудничество между Trend и DHA продолжается уже несколько лет. "Реализация Проекта DHApress.com осуществляется в рамках инициативы совместной азербайджано-турецкой медиа платформы, выдвинутой Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Наша основная цель сегодня - превратить DHApress.com в крупнейшее в Турции инновационное издание. При его создании IT-служба АМИ Trend использовала технологии последнего поколения. На турецком рынке впервые реализовывается Проект, где будет публиковаться мультимедийный и новостной контент ведущих азербайджанских и турецких изданий. Интерес к участию в Проекте уже проявляют авторитетные итальянские и китайские издания. Кроме того, в рамках сотрудничества с Государственным комитетом по работе с диаспорой Азербайджана, мы планируем использовать азербайджанскую версию DHApress.com для создания Центра коммуникаций представителям азербайджанской диаспоры в Турции", - добавил директор АМИ Trend.

Генеральный директор DHA Джемаль Джошкун, в свою очередь, отметил, что агентство придает большое значение сотрудничеству с Trend. "Мы уверены, что наши агентства взаимно усиливают друг друга и намерены проводить взаимный обмен опытом. Агентство Trend достигло значительных успехов как надежный источник информации в Азербайджане, за его пределами и наше сотрудничество важно с точки зрения совместного продвижения в медийном пространстве", - сказал он.

Стороны также договорились об организации телемостов и совместных прямых эфиров между студиями агентств, обмене мультимедийными материалами.

Отметим, что презентация Проекта DHApress.com состоялась в 2023 году в рамках 2-го Глобального медиафорума в Шуше, а также городе Стамбул в ноябре 2023 года с участием представителей государственных структур и авторитетных турецких СМИ.

Одной из уникальных особенностей Проекта является трансляция ленты на азербайджанском языке, что является уникальным для турецкого медиа рынка.