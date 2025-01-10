Названо количество организованных в Баку парковочных мест

БАКУ /Trend/ - В городе Баку организовано 20755 парковочных мест примерно на 2324 парковочных пунктах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на пресс-конференции для журналистов сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев.

Он отметил, что около 11 процентов парковочных мест расположены в центре, 48 процентов - в I, 30 процентов - во II, 10 процентов - в III и 1 процент - в IV зонах.

"Была внедрена система для управления парковкой с использованием программного обеспечения и SMS. Запущено мобильное приложение AzParking, которое позволяет оплачивать парковку исключительно в безналичной форме. Индивидуальные парковочные талоны предоставляются полностью в электронном виде через систему. За прошедший период было выдано 19 242 парковочных талона", - подчеркнул председатель.

По его словам, создана новая парадигма в области парковки и обеспечена доступность парковочных мест.

Кроме того, была создана пешеходная зона вокруг Хатаинского сада и перед воротами "Гоша Гала" в Ичери-шехер.

В выходные и праздничные дни обеспечивается доступ для использования пешеходов на некоторых центральных улицах города, таких как улицы З.Алиева, Т.Алиярбеков, Г.З.Тагиев, Ю.Мамедалиев, А.Ализаде", - добавил А.Рзаев.

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