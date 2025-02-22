В Баку стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Национальной арене гимнастики в Баку проходит "Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг)".

Как сообщает в субботу Trend, за победу в индивидуальной и синхронной программах поборются спортсмены из 15 стран.

В соревнованиях по батутной гимнастике Азербайджан представят члены национальной сборной: серебряный призер Кубка мира среди женщин, обладательница Кубка FIG Сельджан Махсудова и победитель "6-го Первенства Баку по батутной гимнастике" Шафига Гумбатова, победитель соревнований мировых возрастных групп среди мужчин, победители международных турниров Ниджат Мирзаев (в индивидуальном и синхронном выступлениях) и Мехди Алиев (индивидуальные выступления), чемпиона Европы Али Нифталиева.

Впервые на соревнованиях выступят смешанные синхронные пары по батутной гимнастике.

В соревнованиях по тамблингу будут представлены чемпионы мира в командном зачете Тофиг Алиев и Адиль Гаджизаде, победитель чемпионата Европы в командном зачете Гусейн Асадуллаев и победитель международных турниров Алексей Караташов.

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