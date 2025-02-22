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Два азербайджанских гимнаста вышли в финал Кубка мира в Баку

Общество Материалы 22 февраля 2025 17:17 (UTC +04:00)
Два азербайджанских гимнаста вышли в финал Кубка мира в Баку
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Два представителя сборной Азербайджана по тамблингу вышли в финал Кубка мира в Баку.

Как сообщает в субботу Trend, Адиль Гаджизаде занял первое место с 55.500 балла, Тофиг Алиев стал вторым среди 14 спортсменов с 53.700 балла.

Первые 8 спортсменов, набравших наибольшее количество баллов в этом виде, прошли в решающий этап.

Соревнования финального этапа по тамблингу пройдут 23 февраля.

Отметим, что борьбу за медали на Кубке мира в Баку ведут спортсмены из 15 стран.

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