Два азербайджанских гимнаста вышли в финал Кубка мира в Баку

БАКУ /Trend/ - Два представителя сборной Азербайджана по тамблингу вышли в финал Кубка мира в Баку.
Как сообщает в субботу Trend, Адиль Гаджизаде занял первое место с 55.500 балла, Тофиг Алиев стал вторым среди 14 спортсменов с 53.700 балла.
Первые 8 спортсменов, набравших наибольшее количество баллов в этом виде, прошли в решающий этап.
Соревнования финального этапа по тамблингу пройдут 23 февраля.
Отметим, что борьбу за медали на Кубке мира в Баку ведут спортсмены из 15 стран.
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