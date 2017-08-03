Forbes назвал Джоан Роулинг самой высокооплачиваемой писательницей

3 августа 2017 21:55 (UTC+04:00)

Британская писательница, автор серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой писательницей в мире, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Forbes.

Как пишет издание, за прошлый год писательница заработала 95 миллионов долларов. Причиной для того, что Роулинг возглавила рейтинг писателей, стал ее возврат к серии с изданием пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя".

Пятое место занял Стивен Кинг, который заработал 15 миллионов долларов благодаря своей новой, 55-й книге "Пост сдал". Четвертое место занял автор книги "Код да Винчи" Дэн Браун (20 миллионов долларов), третье - Джефф Кинни (21 миллион долларов), автор "Дневника слабака". На втором месте — писатель в жанре детектив Джеймс Паттерсон (87 миллионов долларов).

Azernews Newspaper
Новости по теме
Трамп забанил писателя Стивен Кинга в Twitter
США 13 июня 21:13
Джоан Роулинг завершила работу над сценарием второй части "Фантастических тварей"
В мире 29 мая 16:56
Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов 2017 года
Другие страны 27 мая 03:54
Стивен Кинг считает допуск Трампа к ядерной кнопке страшнее своих триллеров
США 4 мая 06:32
Книга азербайджанского писателя вошла в ТОП-20 Forbes
Культура 16 января 16:35
Джоан Роулинг напишет еще два романа
Европа 22 декабря 2016 20:23
Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей в мире по версии Forbes
Россия 14 декабря 2016 19:44
Джоан Роулинг выпустит три новых книги о мире Гарри Поттера
Интересное 18 августа 2016 10:01
В Великобритании автор саги о Гарри Поттере признана более популярной, чем Шекспир
Интересное 12 августа 2016 09:30
Названы богатейшие IT-миллиардеры мира
Интересное 11 августа 2016 14:39
Новая книга о Гарри Поттере стала самой продаваемой в Британии
Европа 3 августа 2016 20:20
Роулинг рассказала о финальной части серии книг про Гарри Поттера
Европа 1 августа 2016 20:36
Билл Гейтс вновь возглавил список богатейших людей по версии Forbes
Другие страны 1 марта 2016 20:32
Восьмая книга о Гарри Потере выйдет летом
Интересное 11 февраля 2016 12:24
Джоан Роулинг пишет новую книгу для детей
Интересное 3 ноября 2015 11:46
Самые высокооплачиваемые теннисисты мира-2015 (ФОТО)
Интересное 1 сентября 2015 15:39
Начались съемки фильма "Фантастические звери и места их обитания"
Интересное 18 августа 2015 12:52
Список 100 богатейших деятелей в области IT
Другие страны 6 августа 2015 01:36