Forbes назвал Джоан Роулинг самой высокооплачиваемой писательницей

Британская писательница, автор серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой писательницей в мире, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Forbes.



Как пишет издание, за прошлый год писательница заработала 95 миллионов долларов. Причиной для того, что Роулинг возглавила рейтинг писателей, стал ее возврат к серии с изданием пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя".

Пятое место занял Стивен Кинг, который заработал 15 миллионов долларов благодаря своей новой, 55-й книге "Пост сдал". Четвертое место занял автор книги "Код да Винчи" Дэн Браун (20 миллионов долларов), третье - Джефф Кинни (21 миллион долларов), автор "Дневника слабака". На втором месте — писатель в жанре детектив Джеймс Паттерсон (87 миллионов долларов).