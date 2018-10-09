На Сальянском ж/д узле проведены комплексные учения по гражданской обороне ФОТО)

9 октября 2018 12:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденным Кабмином «Правилам подготовки населения Азербайджана в области защиты от чрезвычайных происшествий» от 25 сентября 1998 года и плану мероприятий ЗАО «Азербайджанские железные дороги» по гражданской обороне на 2018 год, на территории Сальянского железнодорожного узла состоялись очередные комплексные учения на тему управления органами и силами гражданской обороны в ходе устранения последствий чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении ЗАО, распространенном во вторник.

Основной целью учений является быстрое приведение сил гражданской обороны в состояние готовности на основе существующих схем оповещения при чрезвычайных ситуациях, отправка их на место происшествия, оценка ситуации, сбор сведений с места происшествия, а также усовершенствование практических навыков управления силами гражданской обороны у командного состава.

Особое внимание в ходе учений уделено совершенствованию профессионализма отрядов ГО, правилам безопасности.

В учениях, организованных главной технической инспекцией по безопасности движения при председателе ЗАО «Азербайджанские железные дороги», были задействованы члены комиссии железнодорожного узла по чрезвычайным ситуациям, руководство объектов и личный состав сил гражданской обороны.

Отряды гражданской обороны железнодорожного узла в рамках учений выполняли поручения по охране территории условного стихийного бедствия, тушению пожара, занимались восстановлением связи, локализацией зоны химического заражения, поисково-спасательными работами, оказанием первой медицинской помощи пострадавшим, предприняли меры по борьбе с распространением эпидемии и эпизоотии.

Комплексные учения по гражданской обороне на территории Сальянского железнодорожного узла начались с сигнала тревоги. Руководящие сотрудники были собраны у начальника штаба гражданской обороны.

Начальник железнодорожного узла, начальник станции Сахават Ильясов сообщил, что в результате произошедшего в утренние часы условного землетрясения возникли возгорания, имеются разрушения, под завалами находятся люди, есть погибшие и раненые. Разведподразделения доложили о последствиях ЧС начальнику сил гражданской обороны. Была налажена временная связь. Пожарный поезд потушил очаги возгорания, отряды спасателей оказали первую помощь пострадавшим и эвакуировали их с территории, соответствующими подразделениями были начаты аварийно-восстановительные работы.

На совещании, проведенном по итогам учений с участием технического инспектора по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Исы Худиева, была проанализирована готовность сил гражданской обороны.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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